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Denizli'de şarampole devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Veli Aktürk'ün (19) kullandığı plakasız motosiklet, iki gün önce Kefe Yaylası civarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Aktürk, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Veli Aktürk'ün (19) kullandığı plakasız motosiklet, iki gün önce Kefe Yaylası civarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aktürk, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Serinhisar Jandarma Denizli Güncel Haberler

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