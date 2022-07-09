Denizli'de şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Mevlütler Mahallesi'nde H.Y'nin kullandığı 20 VE 946 plakalı minibüs, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.Y. olay yerindeki ilk müdahalenin adından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ali Bilge - Güncel