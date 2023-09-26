Denizli'de Sahte Kimlikle Bankalardan Kredi Çeken 13 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 13 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik düzenleyen ve bankaları dolandıran şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı ve 13 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adlarına sahte kimlik düzenledikleri kişiler ile bankaları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 33 ilde yürütülen 89 soruşturma dosyasını inceleyerek belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi. Dijital verilere de el konuldu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.