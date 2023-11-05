Denizli'de sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İçki şişeleri ise emniyete götürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine öğretmen A.P'nin (36) Atalar Mahallesi'ndeki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, ifadelerinde A.P'nin gece içki içtiğini ve sabah ölü bulduklarını dile getirdi.
A.P'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Evde bulunan içki şişeleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel