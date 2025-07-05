Denizli'de Sahte Eskort İlanıyla 12 Milyon Lira Dolandırıcılık

Denizli'de Sahte Eskort İlanıyla 12 Milyon Lira Dolandırıcılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli merkezli 6 ilde sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda, 22 şüpheliden 17'si tutuklandı. Örgüt, 35 kişiden yaklaşık 12 milyon lira sızdırdı.

DENİZLİ merkezli 6 ilde sahte eskort ilanı verip, vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmediklerini tespit etti.

35 KİŞİDEN YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup, ikinci kez dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplam yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından salı günü Denizli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 5'i kadın 22 kişi, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
'CHP'den pis kokular geliyor' diyen Erdoğan masasındaki son anketi paylaştı

Özgür Özel'in iddiasına masasındaki anketle yanıt verdi
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Transfer bitiyor! Ali Koç, PSG ile anlaşmaya vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.