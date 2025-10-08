Denizli'de Sahte Alkol Raporu Skandalı: 42 Şüpheli Gözaltında

DENİZLİ'de trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilmesiyle ehliyetleri belirli süreyle iptal edilen ve haklarında yasal işlem yapılan bazı sürücülerin, ehliyetlerini geri alabilmek için sahte alkol raporu aldığı tespit edildi. Operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilip, ehliyetleri belirli süreyle iptal edilen ve haklarında adli işlem yapılan bazı kişilerin para karşılığında aynı gün hastanede kan testiyle sahte alkol raporu alıp, başvurdukları mahkemeden ehliyetlerini geri aldıklarını belirledi.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, sahte alkol raporu veren ve aracılık eden biri kamu çalışanı olmak üzere çok sayıda kişiyi tespit etti. Ekipler, dün şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, biri kamu çalışanı olmak üzere, aracılık eden ve sahte rapor aldığı belirlenen toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, ehliyetlerine el konulan şüphelilerin, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla para karşılığında hastaneye giderek, başkasının verdiği kan üzerinden farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip sahte sıfır alkol testi raporu aldıkları ve bu raporla başvurdukları mahkemeden el konulan ehliyetlerini geri aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında 100'ün üzerinde ehliyetine el konulan sürücünün bu şekilde ehliyetini geri aldığı ve söz konusu bu kişilerin soruşturma kapsamında tekrar ehliyetlerinin iptal edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 42 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.