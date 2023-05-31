Denizli'de Sahte Alkol Operasyonu: 519 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sahte alkol satışı yapan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 519 şişe kaçak alkollü içki, 650 litre etil alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi.

sahte alkol satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 519 şişe kaçak alkollü içki, 650 litre etil alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi. Binlerce kişiyi zehirlemeyi planlayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak-sahte alkol satışı ve imal eden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kaçak-sahte alkollü içki imalatı ve ticaretini yaparak halk sağlığına yönelik ciddi anlamda tehdit oluşturan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollardan temin ettiği ham maddeler ile (etil alkol, aroma, anason yağı vb.) alkollü içki yapımında kullanılan sahte alkol ürettiği, merdiven altı diye tabir edilen imalathanede el yapımı sahte alkollü içkileri şişelediği, sahte etiket ile bandrolleme yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şüpheli yakalandı. "Kaçak/Sahte Alkollü İçki İmal Etme ve Ticaretini Yapma" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda 519 şişe kaçak alkollü içki, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 adet sahte bandrol, 11 adet orijinal bandrol, 16 bin 250 adet kaçak alkol yapımında kullanılan boş şişe, 7 bin 332 adet sahte etiket, 2 bin 818 adet alkollü içki şişesi kapağı, 2 bin 200 adet alkollü içki kapak kapüşonu, 150 adet alkollü içki kapak kelepçesi, 4 litre alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 4 şişe alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı, 2 adet paketleme makinası, 1 adet matkap, 2 adet paketlemede kullanılan malzeme, 11 adet alkollü içki yapımında kullanılan huni, 4 adet alkollü içki yapımında kullanılan sürahi, 2 adet alkollü içki yapımında kullanılan bidon, 1 adet alkollü içki yapımında kullanılan derece, 100 litre alkollü içki yapımında kullanılan hammadde, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 179 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ