Denizli'de sahipsiz köpek saldırısı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Köpeğin saldırısına uğrayan kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atalar Mahallesi'ndeki Kafeler Sokağı'nda yürüyen çıkan A.D, yerde yatan sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Elinden yaralanan A.D'nin imdadına koşan çevredeki vatandaşlar, köpeği uzaklaştırdı.
Kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesine giden yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, barınağa götürüldü.
Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.