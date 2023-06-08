Denizli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli'de öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, bazı iş yerlerine su baskınına neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise sağanağın durmasını bekledi.