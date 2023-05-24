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Denizli'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Denizli'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Güncel Haberler

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası Pamukkale ilçesinin Zeytinköy ve Bağbaşı mahallelerinde su giderlerinin tıkanması sonucu su birikintileri oluştu.

Su dolan bazı yollarda durdurulan trafik akışı, belediye ekiplerinin su tahliye çalışması sonrası normale döndü.

Yağış nedeniyle Kayhan Mahallesi'nde de bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında su baskını yaşandı.???????

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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