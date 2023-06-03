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Denizli'de Sağanak Nedeniyle Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Denizli'de Sağanak Nedeniyle Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Güncel Haberler

Denizli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu. Belediye ekipleri suyla kapanan yerlerde tahliye işlemini sürdürüyor.

Denizli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu.

Bazı ana güzergahlarda alt geçitler su altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Laodikya Antik Kenti'ne giden yol, tarlalardan gelen suyun dolması yüzünden ulaşıma kapatıldı.

Korucuk Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin su altına kaldığı görüldü.

Burada midibüste mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nin bir bölümünde ara sokaklar suyla doldu.

Belediye ekipleri suyla kapanan yerlerde tahliye işlemini sürdürüyor.

Öte yandan, AFAD, polis, itfaiye ve diğer ilgili kurumların ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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