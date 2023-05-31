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Denizli'de sağanak etkili oldu

Denizli'de sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Denizli kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda su taşkınları oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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