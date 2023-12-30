Üye Girişi
Haberler

Denizli'de pompalı tüfekle iş yerine saldırı

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Fatih Mahallesi'nde bir emlak ofisine, ticari taksiden inen A.K. ve S.K. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin bindiği taksi Bakırlı Kavşağında durduruldu. Taksi sürücüsünün şüphelilerin indiğini ifade etmesi sonrası araç, inceleme için çekici yardımıyla otoparka çektirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Fatih Mahallesi'nde bir emlak ofisine, ticari taksiden inen A.K. ve S.K. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin bindiği taksi Bakırlı Kavşağında durduruldu.

Taksi sürücüsünün şüphelilerin indiğini ifade etmesi sonrası araç, inceleme için çekici yardımıyla otoparka çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Fatih Saldırı Güvenlik Suç Emlak Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title