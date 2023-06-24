Denizli'de pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.T. tutuklandı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüpheli, bir pastanede yaşadığı tartışmanın ardından olayı hazmedemediği için börek beğenmeyen kişilerin evlerinin önüne gittiğini söyledi.

Denizli'de, sokakta pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde 22 Haziran'da yaşanan olayda polise teslim olarak gözaltına alınan N.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.T, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emlakçılık yaptığı öğrenilen N.T'nin poliste verdiği ifadede, börek yemek için gittiği bir pastanede böreği beğenmediği için çalışanlarla arasında tartışma çıktığını ve darbedildiğini, olayı hazmedemediği için pompalı tüfekle bu kişilerin evlerinin önüne gittiğini söylediği belirtildi.

Hürriyet Caddesi'nde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığı ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi almıştı. Polisin uyarısına rağmen havaya ateş etmeye devam eden şüpheli babası tarafından ikna edilip gözaltına alınmıştı.