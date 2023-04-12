Denizli'de polise silah teşhirinde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polisine mukavemette bulunarak silah gösterdiği iddia edilen kişi kovalamaca sonunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu trafik ekibi, Karaman Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına müdahale etti.

Bu sırada trafik düzenlemesi yapmaya çalışan trafik polisinin dur ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü H.A, iddiaya göre aracını memurun üzerine sürdü ve silah teşhirinde bulunarak olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin takibe aldığı otomobil, aynı mahallede park halinde bulundu. Kiralık olduğu belirlenen otomobili terk ederek kaçan H.A. ise ara sokaklarda yaya olarak yakalanarak gözaltına alındı.