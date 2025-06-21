Denizli'de Polis, YKS Adaylarını Sınava Yetiştirdi

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Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek 10 aday, polis ekipleri tarafından zamanında sınav yerine ulaştırıldı. Kimliklerini unutan iki aday, polis yardımı ile geçici kimlik belgesi aldı.

Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek 10 aday, polis ekipleri tarafından sınav yerine zamanında ulaştırıldı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek iki aday, kimliklerini yanlarında bulundurmadıklarını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, öğrencileri İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almalarını sağladı.

Ekipler daha sonra öğrencileri sınava girecekleri okula götürdü.

Polis ekipleri ayrıca sınava geç kalma ihtimali olan 8 öğrenciyi de okullarına götürerek sınava yetiştirdi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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