Denizli'de Polis Kılığına Girip Gasp Yapan Şüpheliler Yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kandırdıkları Ethem Vural'ın hesabından çekmesini sağladıkları 600 bin TL parasının yanı sıra, cep telefonu ve otomobilini gasp ettikleri ileri sürülen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan İbrahim Arıtürk, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kandırdıkları Ethem Vural'ın (85) hesabından çekmesini sağladıkları 600 bin TL parasının yanı sıra, cep telefonu ve otomobilini gasp ettikleri ileri sürülen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Arıtürk (23) tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de yaşayan Ethem Vural'ı, 2 Ağustos'ta telefonla arayan 3 kişi iddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Banka hesabınız Fethullahçı Terör Örgütü tarafından kullanılıyor. Paraları inceleyeceğiz diye korkutup, bankadan parasını çekmesini istedi. Bunun üzerine Vural, hesabındaki 600 bin lirayı çekti. Ardından da otomobiliyle, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerden İbrahim Arıtürk'le buluşmak için Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Arıtürk, burada cebinden çıkardığı bıçağı Vural'ın boğazına dayayıp, yanındaki 600 bin TL parasının yanı sıra, cep telefonu ve otomobilini gasp etti. Vural, Kınıklı Polis Merkezi'ne gidip, yaşadıklarını anlatıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin İbrahim Arıtürk., Fikret B. (28) ve amcasının oğlu Ali B. (36), olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Arıtürk tutuklanırken, Fikret B. ve Ali B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.