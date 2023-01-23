Denizli'de polis aracına çarpıp kaçan cipin sürücüsü yakalandı Güncel Haberler Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis aracına çarptıktan sonra kaçan cipin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis aracına çarptıktan sonra kaçan cipin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ulus Caddesi'nde T.K'nin kullandığı 06 GIZ 49 plakalı cip, devriye gezen polis aracına çarpıp kaçtı. "Dur" ihtarına uymayan araç, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, polis ekiplerince sıkıştırılarak durduruldu. Sürücü T.K, gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Pamukkale Denizli Ulus Güncel Haberler

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