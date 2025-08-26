Denizli'de Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 13 Bin Lira Ceza

Denizli'de plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanarak gürültü çıkaran sürücüye 13 bin 76 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

Denizli'de plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye 13 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine plakasız ve abartı egzozla gürültü çıkaran motosiklet sürücüsünü takip ederek uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklette abartı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" ve "plaka takmama" ihlallerinden 13 bin 76 lira ceza uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
