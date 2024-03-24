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Denizli'de Parkta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.G. (50), Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. (48) ile eski çalışanı Mehmet Y'nin (28) yanına geldi.

Taraflar bir süre tartıştıktan sonra M.G. yanındaki tabancayla Ümmü G. ve Mehmet Y'ye doğru ateş açıp kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümmü G. ve Mehmet Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri M.G'yi daha sonra yakaladı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, işlettiği otelinden ayrılan eski çalışanı ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini birlikte görünce sinirlenip ateş açtığını söylediği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli Olay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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