Denizli'de park halindeki motosikletlere çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Denizli'de park halindeki 2 motosiklete geri geri geldiği esnada vurarak deviren otomobil sürücüsü, arkasına bakmadan kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi, İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir site önünde bulunan dar boşluğa aracıyla girmeye çalışan Alican A., arkasında fark edemediği park halindeki iki motosiklete çarptı. Kaza sonrası otomobilinden inmeyen sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra park yerine giden motosiklet sahibi, karşılaştığı manzara sonrası şok oldu. Motosikletinin sert şekilde yere düştüğünü ve hasar olduğunu görmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler tutanak tutarken, aradan geçen 10 günlük süreye rağmen kaçan sürücüye ulaşılamadı. - DENİZLİ