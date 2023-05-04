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Denizli'de park halindeki minibüs yandı

Denizli'de park halindeki minibüs yandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan otoparkta park halindeyken yanmaya başlayan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan otoparkta park halindeyken yanmaya başlayan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Goncalı Mahallesi yakınlarındaki Laodikya Antik Kenti'ne Antalya'dan turist getiren 07 BFB 425 plakalı minibüs, buradaki otoparkta park halindeyken, motor bölümünden yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede aracı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Pamukkale Laodikya Denizli Güncel Haberler

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