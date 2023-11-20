Denizli'de Park Halindeki Araçların Lastiklerine Zarar Verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, iki sokakta park halindeki araçların lastiklerine zarar verdi. Durumu fark eden araç sahipleri şaşkınlık içinde kaldı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Denizli'de kimliği belirsiz kişiler iki sokakta park halindeki araçların lastiklerine zarar verdi. Sabah saatlerinde duruma fark eden araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 3401 ve 3402'nci sokaklarda araçlarını park eden vatandaşlar sabah saatlerinde lastiklerinin durumunu görünce hayret etti. Sokak üzerinde park halindeki 6 aracın lastiklerinin kesici bir aletle yarıldığı fark edildi. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine olayın faillerinin yakalanması için çalışması başlattığı öğrenildi.

Aracı zarar gören vatandaşlar, "8-10 arabanın lastiğini kesen adamın bu hayatla alıp veremediği nedir bilmiyorum ama o sokakta oturan tüm komşular alın teri ile çalışan insanlar. Vicdansız adam ne istedin milletin lastiklerinden, 1990 model arabasından. Emniyet güçlerinin bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. - DENİZLİ