Denizli'de Papağanıyla At Üstünde Oy Kullanmaya Geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, restoran işletmecisi Mehmet Kıvılcım (33), papağanı ile at üstünde oy kullanmaya geldi. Seçime renk katmak için at üstünde papağanıyla geldiğini söyleyen Kıvılcım, 'Atımı ve papağanımı çok seviyorum. Onlarla sürekli beraberiz. Amacım seçimlere bir renk katmaktı. Oyumu papağanımla birlikte kullandım. Güzel tepkiler aldım' dedi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, restoran işletmecisi Mehmet Kıvılcım (33), papağanı ile at üstünde oy kullanmaya geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Pamukkale Mahallesi'nde restoran işleten ve 'Ağa' adıyla tanınan Mehmet Kıvılcım, oy kullanmak için sandık başına gitti. Kıvılcım, oy kullanacağı Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na atı 'Nazlı' ve papağanı 'Sultan' ile geldi. Kıvılcım, okul bahçesinde atını arkadaşına emanet edip, omzundaki papağanıyla birlikte 2247 numaralı sandıkta oy kullandı. Seçime renk katmak için at üstünde papağanıyla geldiğini söyleyen Kıvılcım, "Atımı ve papağanımı çok seviyorum. Onlarla sürekli beraberiz. Amacım seçimlere bir renk katmaktı. Oyumu papağanımla birlikte kullandım. Güzel tepkiler aldım" dedi.