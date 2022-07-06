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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA - Ali Bilge - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Vagıf Veliyev (26) idaresindeki 20 MS 1491 plakalı motosiklet, Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde karşı yönden gelen Rıfat Bilgehan Gören (45) yönetimindeki 20 AFF 885 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Volkan Demir'in (40) kullandığı 20 B 9993 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada motosiklet sürücüsü Veliyev ile beraberindeki Buğra Gündoğdu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Ali Bilge - Güncel

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