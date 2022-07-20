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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA - Ali Bilge - Güncel
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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi'nde Ö.Ç. (28) yönetimindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Atmaca'ya (55) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Ö.Ç. is ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Ali Bilge - Güncel

Kocabaş Denizli Güncel Haberler

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