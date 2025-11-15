Denizli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Sert, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sert, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
R.Ç'nin kullandığı 20 D 1608 plakalı otomobil, Hasan Gönüllü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Sert'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Sert yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Sert, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel