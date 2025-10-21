Denizli'de Otomobile Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cevherpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında M.T. (22) ile U.Ç. (33) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar çevredekiler tarafından ayrıldı.

Daha sonra M.T. (22), Uluçam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde babasına ait boya dükkanına U.Ç'yi çağırdı.

M.T, iş yerine otomobiliyle gelen U.Ç'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinden kaçan U.Ç, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis ekiplerine silahı teslim eden M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, M.T'nin iş yerine gelen otomobile ateş etmesi yer aldı.