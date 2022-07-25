Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

AA - Ali Bilge - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çorap içerisine saklanmış 511 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çorap içerisine saklanmış 511 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada aracın koltuk kısmının altında çorap içerisinde 511 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ve B.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Bilge - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title