Denizli'de otomobilin yedek lastiğinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'de bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili iki yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen otomobili takibe aldı.
Çevre yolu yakınlarında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel