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Denizli'de Otomobilde 4 Bin 980 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

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Denizli'de durdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

DENİZLİ'de durdurulan otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Polis, dün Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki denetim noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 4 bin 980 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemleri sonrası tutuklandı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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