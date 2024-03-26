Denizli'de Otomobilde 2 Kilo 24 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Denizli'de bir otomobilde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçtaki gizli bölmelerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.