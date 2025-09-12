Denizli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Adem Akyol, otomobil ile çarpışmasının ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Akyol hemen hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adem Akyol (46) idaresindeki 20 BS 752 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi Üçgen Köprülü Kavşak'ta, F.K'nin kullandığı 20 APK 223 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Akyol yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Akyol müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel