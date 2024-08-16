Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil uçuruma yuvarlandı ve içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık bölgede zorluklarla karşılaşarak otomobile ulaştı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.
Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Afad, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.