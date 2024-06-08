Denizli'de Otomobil Sürücüsünün Drift Yapması Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi
Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, drift yapan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası kesildiği belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise drift yapan bir sürücünün görüntüleri yer alıyor.
Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde drift yapan 2, abartı egzoz kullanan 2 ve ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye toplam 105 bin 494 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı. Görüntülerde sanayi bölgesinde yapılan drift yer alıyor.