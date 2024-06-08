Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde drift yapan 2, abartı egzoz kullanan 2 ve ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye toplam 105 bin 494 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı. Görüntülerde sanayi bölgesinde yapılan drift yer alıyor.