Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Altun'un kullandığı otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Altun'un kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Emecik Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Altun'un cenazesi Çameli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.