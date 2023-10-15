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Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.