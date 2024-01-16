Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yanındaki kuzeni yaralandı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.
Ali Eren Özdemir'in (15) kullandığı 20 AUU 61 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Özdemir ile kuzeni M.T. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir yaşamını yitirdi, kuzeni M.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.