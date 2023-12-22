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Denizli'de Otomobil Kazası Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Azra Ümmü Demirbaş (20), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olan Demirbaş'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen diğer yaralı Muhammed Yahya Batulu'nun (17) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri, yayalara çarpan 45 SA 1379 plakalı otomobili, kaza yerine yakın bir mevkide park halinde buldu. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 SA 1379 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Demirbaş ile Batulu'ya çarparak kaza yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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