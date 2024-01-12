Denizli'de Otomobil Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.Ö. idaresindeki 32 LZ 877 plakalı otomobil, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mahperi Çelik'e (40) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü A.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.