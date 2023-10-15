Denizli'de Otomobil Kazası: İki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre yabancı plakalı otomobil, Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise 12. sınıf öğrencileri İklim Göksu Dönmez (17) ile Emre Çakıl'a (17) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dönmez ve Çakıl'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, 4128 Sokak'ta park halinde bulundu.

Otomobilin sürücüsü olduğu kaydedilen F.A. (27), aynı sokaktaki evinde gözaltına alındı. F.A'nın, 2,55 promil alkollü olduğu da belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen F.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

İklim Göksu Dönmez'in cenazesi Sarılar Mezarlığı'nda, Emre Çakıl'ın cenazesi ise Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.