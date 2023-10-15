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Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Yaya Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, alkollü bir sürücünün otomobili, yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek ve bir kadına çarptı. Kazada, 2 yaya hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.