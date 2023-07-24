Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarcık Mahallesi'nde 20 VA 465 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 20 ADL 445 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 20 VA 465 plakalı otomobilde bulunan Aysel Piliç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Piliç'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Her iki otomobilde yaralanan toplam 5'i çocuk 10 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.