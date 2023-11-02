Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin kadın sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsizlik sonucu otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada parçalara ayrılan motosikletin kadın sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, bugün sabah 09.00 sıralarında Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akaryakıt istasyonundan çalışan Sevgi N., (34) iş çıkışı kullandığı motosiklet ile yola aniden çıkması sonucu seyir halindeki otomobile çarptığı iddia edildi. Kazada parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü Sevgi N., yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası motosikletin sürücüsü Sevgi N., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ