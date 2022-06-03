Otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile tamire giden araç taşıyan çekicinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile tamire giden araç taşıyan çekicinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aytuğ Arcan idaresindeki 20 AEU 553 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında Acıpayam ilçesi oto saniyesine arızalı araç götüren Mevlüt Özdemir'in kullandığı 20 YC 389 plakalı çekici ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Kazımcan Dedeoğlu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Dedeoğlu'nun cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan her iki araç sürücüsü Arcan ve Özdemir Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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