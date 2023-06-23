Denizli'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobil çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Muhammer D, evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Yapılan incelemede şüphelilerin M.G. ve M.Z. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri çaldıkları otomobille ilçe girişindeki uygulama noktasında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.