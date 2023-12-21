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Denizli'de Otomobil Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Güvenlik Hastane Trafik Kazaları Güncel Haberler

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