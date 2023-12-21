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Denizli'de Otomobil Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

21 Aralık 2023 09:39 Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.