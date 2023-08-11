Denizli'de Otobüs Bisikletli Genç Kıza Çarptı
Güncel Haberler
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı.
Yenişafak Mahallesi 761 Sokak'ta H.Y'nin kullandığı otobüs, yolda bisikletiyle ilerleyen Sude Hatice D'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaralı Sude Hatice D'yi ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü H.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sude Hatice D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.