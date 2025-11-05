Haberler

Denizli'de Oto Galeride Yangın: Kundaklama Şüphesi

Güncelleme:
Pamukkale ilçesindeki oto galerisinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü. Yangın sonrası yapılan incelemede galeriye zarar vermek için plan yapan bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler içerdeki 5 araca da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Oto galeride ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu iş yerini kundakladığını belirlediği E.K.'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin 11 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayında hayatını kaybeden Ömer K.'nın akrabası olduğu öğrenildi.

E.K.'nın ifadesinde kuzeninin hayatını kaybetmesinin ardından cinayet zanlısı H.B.'ye ait olduğunu öğrendiği galeriye zarar vermek için plan yaptığını, aldığı benzinle kundaklamayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Olay

Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde 11 Ekim'de H.B. tartıştığı Ömer K. ve kardeşi Önder K.'ya silahla ateş açmış, hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer K. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı H.B. ile ona yardım ettiğini belirlenen 4 kişi tutuklanmıştı.???????

???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Haberler.com
