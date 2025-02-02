Denizli'de Oto Aksesuar Dükkanı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı'nda Mehmet Elçi'ye ait tek katlı oto aksesuar dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.